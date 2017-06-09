​В Сургутском районе на День России ограничат продажу спиртного

Продажу спиртного ограничат в Сургутском районе на праздничные выходные, сообщает СТВ со ссылкой на районный ОМВД. В местах празднования она будет разрешена только с полудня до восьми вечера.

Такое решение связано с тем, что на праздник выйдет много народа, и следить за порядком, если некоторые позволят себе возлияния, станет следить довольно затруднительно. «Основное — это все-таки бытовые преступления, — говорит заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Сургутскому району Андрей Буряков. — Как правило, это побои, телесные повреждения — все связано с злоупотреблением алкоголя».

Работу на месте полиция намерена начать задолго до того, как стартует увеселительная программа. «За два часа до начала мероприятия каждое праздничное место будет обследовано кинологами на предмет обнаружения взрывчатых веществ, после чего будет взято под охрану полицией. И до окончания мероприятия, пока все люди не разойдутся, будет осуществляться охрана», — заключил представитель полиции.