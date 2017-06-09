​В Сургуте демонтируют 40 нелегальных киосков, гаражей и шиномонтажек

Сургут потихоньку избавляется от трущоб: в городе в ближайшее время демонтируют более сорока киосков, павильонов, шиномонтажных мастерских, заборов и гаражей — из числе тех, что установлены без разрешения.

Как передает «Федерал Пресс», владельцы таких «заведений» уже вручены уведомления о демонтаже. «Мы приводим город в соответствие стандартам благоустройства для того, чтобы в нем было удобно и комфортно жить, — заявил глава города Вадим Шувалов. — При этом никто не притесняет малый бизнес: предприниматели могут обратиться в мэрию и получить разрешение на деятельность на определенном участке в соответствии со схемой размещения торговых объектов».

Если за десять дней владельцы не уберут свои творения самостоятельно, к делу подключатся судебные приставы: сначала проведут ревизию (она намечена на 16 июня), а с 19 июня начнут ликвидацию. Напомним, в таких случаях работу сначала оплачивает администрация, после чего хозяевам ликвидированного имущества придется компенсировать расходы.