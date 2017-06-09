​Глава города Вадим Шувалов провел проверку летних детских лагерей

В летние оздоровительные лагеря 8 июня наведалась выездная инспекция: представители департамента образования, отдела молодежной политики и СМИ во главе с градоначальником Вадимом Шуваловым проверили, как учреждения работают.

Первым в списке посещения значился загородный профильный военно-спортивный лагерь круглосуточного пребывания «Барсова гора». Вадим Шувалов пообщался с курсантами, посетил корпуса и проверил, как обстоят дела с приготовлением пищи.

«Мне очень приятно видеть, что за такой короткий срок — 5 дней, из простых девчонок и мальчишек вы превратились в таких прекрасных курсантов, которые учатся служить Родине. Желаю вам хорошего летнего отдыха, получить великолепные навыки от своих наставников и радоваться общению друг с другом», — обратился глава города к воспитанникам лагеря.

Далее были проинспектированы лагеря с дневным пребыванием детей.

В этом году на территории города открыты специализированные профильные лагеря: военно-спортивный лагерь «Барсова гора» Центра специальной подготовки «Сибирский легион» - 300 человек; спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» - 330 человек; палаточный лагерь «Центр плавания «Дельфин» - 30 человек и лагерь труда и отдыха - 50 человек.

Питание практически во всех лагерях осуществляет СГМУП «Комбинат школьного питания». Особое внимание было уделено мерам по обеспечению безопасного пребывания детей.

Подводя итоги проверки Вадим Шувалов остался в целом доволен, и очень надеется, что в остальных лагерях, в которые они не смогли попасти все так обстоит хорошо.