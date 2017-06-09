​Сургутяне обсудят изменения в Правила благоустройства города

На очередных публичных слушаниях в городской думе речь пойдет об изменениях в Правила благоустройства территории Сургута, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Принять участие в них может каждый горожанин: для этого достаточно ознакомиться с проектом решения, а потом отправить свои предложения и замечания в организационный комитет по улице Энгельса, 8, кабинет 517, по электронной почте: delidova_av@admsurgut.ru. Они будут приниматься в течение двух недель.

Сами слушания пройдут 26 июня в 18 часов в зале заседаний думы города (Восход, 4).