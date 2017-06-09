​Сургутская полиция раскрыла кражу велосипеда и напомнила велосипедистам правила безопасности

В дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило заявление сургутянина 1983 года рождения о краже велосипеда.

В ходе разбирательства сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1998 года рождения. Задержанный рассказал, что в ночное время во время прогулки, зайдя в подъезд, обнаружил под лестницей велосипед, который впоследствии украл.

В отношение молодого человека заведено уголовное дело, ему светит до пяти лет лишения свободы. Его отпустили с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уважаемые велосипедисты! Сотрудники полиции обращаются к вам с просьбой:

- не оставлять велосипед без присмотра около рынков, магазинов и других мест массового скопления людей или на виду у подростковых и молодежных компаний;

- не давать велосипед незнакомым людям - нельзя исключить вероятность того, что с такой просьбой могут обратиться мошенники;

- если вы купили дорогой велосипед, не хвалиться его стоимостью, не оставлять его без надзора, в крайнем случае обезопасить себя можно, купив замок;

- не оставлять на велосипеде ничего, что может привлечь внимание вора, в таком случае легко остаться не только без вещей, но и без велосипеда;

- сделать свой велосипед легкоузнаваемым, оклеить его светоотражающей пленкой, цветными элементами

- не рассказывать малознакомым людям, где храните велосипед.