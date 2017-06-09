​В Сургуте задержана подозреваемая в совершении кражи из магазина

Накануне в дежурную часть УМВД России по г.Сургуту поступило заявление специалиста службы безопасности одного из торговых магазинов города о том, что неизвестный похитил продукты питания и носимые вещи на сумму более 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена и задержана подозреваемая 1992 года рождения.

Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.