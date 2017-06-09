​Команда юных инспекторов Югры попали в десятку сильнейших во Всемирном конкурсе «Безопасное колесо»

В Сургут с конкурса вернулись юные инспекторы движения, который проходил в Ульяновске.

Руслан Арсланов, Форходжон Гайбуллаев, Ольга Грицай и Фариза Рахимова достойно предстали Югру и заняли почетное восьмое место среди 85 команд со всех регионов России. «Главное — не волнуйтесь! У вас все получится! Мы в вас верим!» — с такими напутственными словами тренера Владимира Грехова ребята направились для прохождения этапов соревнований.

Самым ярким и запоминающимся для участников, является творческий конкурс. В этом году он проходил под девизом: «Вместе за безопасность дорожного движения!» Тематический номер нашей команды отличался оригинальностью и прекрасным исполнением.

В личном первенстве среди девочек заслуженное седьмое место из 170 юных участниц заняла Ольга Грицай, показав отличные результаты при прохождении всех станций.

«Вот уже на протяжении семи лет переходящий кубок победителя окружных соревнований «Безопасное колесо» остается в городе Сургуте. Ребята вошли в десятку лучших команд ЮИД России - это хороший результат. Поздравляю участников конкурса с успешным выступлением и желаю удачи в реализации намеченных целей», — озвучил главный автоинспектор Югры Максим Галушков в своем обращении к участникам окружной команды.

В настоящее время на территории нашего округа активно действуют 292 отряда ЮИД, более четырех тысяч юных инспекторов движения помогают госавтоинспекторам сделать дороги Югры безопасными.