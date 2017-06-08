​Лучшие материалы «Нового Города» раздадут на Дне города

На главной площадке празднования Дня города можно будет получить номер с лучшими текстами газеты «Новый Город» за 2016 год.

Издание уже получили те, кто подписан на газету — теперь пришла очередь тех, кто не успел: 12 июня с 11 утра до двух часов дня на площади перед Сургутским государственным университетом номер будут раздавать бесплатно всем желающим. Напомним, что он собрал материалы, которые выходили в течение 2016 года — репортажи, интервью, мнения и многое другое. Не пропустите!