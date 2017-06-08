​В Сургуте введут противопожарный режим на время праздничных выходных

С 9 по 12 июня в Сургуте будет введен противопожарный режим, передает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.

Документ, подготовленный специалистами управления, предписывает провести на предприятиях и в учреждениях противопожарные инструктажи с ответственными за праздничные мероприятия, а также организовать дежурство добровольных пожарных, работников организаций во время проведения массовых мероприятий.

«Кроме этого, учреждениям, предприятиям, управляющим компаниям, ТСЖ, садово-огородническим товариществам, гаражно-строительным кооперативам нужно дополнительно проверить подъезды к пожарным гидрантам, водоёмам и наличие соответствующих указателей; проинформировать владельцев и нанимателей жилых помещений, дачных строений об использовании для обнаружения пожара на ранней стадии автономных оптикоэлектронных дымовых пожарных извещателей; разместить на досках объявлений материалы наглядной агитации и выписки из правил пожарной безопасности», — говорится в нем.

Напомним, что эти выходные в стране будут удлиненными за счет понедельника, на который выпадает 12 июня — День России. В Сургуте также празднуется День города. Смотрите программу празднования здесь.