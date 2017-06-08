​Итоги конкурса «Предприниматель года — 2016» подведут в Сургуте

В пятницу, 9 июня в Сургутской торгово-промышленной палате подведут итоги городского конкурса «Предприниматель года — 2016».

«В этом году подано 63 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства, среди представленных номинаций: «Семейный бизнес», «Бизнес-леди», «Социальное предпринимательство», «Инновации в предпринимательстве», «Бизнес Бизнесу (Б2Б), «Молодой предприниматель» и «Стабильный и успешный бизнес», — отмечает пресс-служба СТПП.

Победителей выбирали разными способами: так, например, в номинациях «Признание потребителей», «Активная общественная позиция», «Креативный предприниматель» лидеров выбирали пользователи соцсетей, они участвовали в опросе. Остальных выбирало жюри. Кто в итоге окадется «Предпринимателем года», узнаем уже завтра. «Критерии, согласно которым выбран победитель, — эффективность ведения предпринимательской деятельности, прибыль, уровень социального обеспечения работников, создание новых рабочих мест, налоговые отчисления, общественная деятельность, уровень организации труда, медийность, участие в благотворительности», — поясняют организаторы.