​Сургутские полицейские задержали подозреваемого в совершении мошенничества

Накануне в Сургутскую часть УМВД, поступил звонок от 56-летней жительницы города, которая сообщила о краже своего мобильного телефона.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что днем с женщиной познакомился молодой человек, с которым она распивала алкоголь в подъезде, после чего он попросил у нее телефон позвонить, получил его и скрылся.

Впрочем, скрываться пришлось недолго: его быстро задержали. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Похищенное изъято. В отношение парня заведено уголовного дело: за мошенничество ему грозит до пяти лет лишения своды. Задержанного отпустили с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.