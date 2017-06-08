​Полицейские Сургута начали профилактику среди мотоциклистов

Профилактическое мероприятие «Мотоцикл» проводится в Сургуте, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

«С началом теплых дней на улицах Сургута все больше наблюдается мотоциклистов, а также увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с их участием, — объясняют полицейские. — Так, с начала 2017 года на территории города зарегистрировано одно происшествие с участием водителя мототранспорта, в котором один человек получил телесные повреждения. К административной ответственности привлечено 115 водителей мототранспорта».

Основные причины аварий неизменны: это превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, движение между автотранспортом, пьяная езда, управление мототранспортом без регистрации. Иногда мотоциклисты пренебрегают защитной экипировкой, что тоже сказывается на статистике.