​Сургутские полицейские раскрыли ранее зарегистрированную кражу автомашины

Благодаря грамотно-организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была раскрыта ранее зарегистрированная кража.

В середине мая подозреваемый, приехав на СТО, увидел автомашину, принадлежащую женщине 1984 года рождения, в неисправном состоянии. Ночью мужчина с помощью эвакуатора вывез транспортное средство в гараж, где разбирал его по запчастям для их дальнейшей продажи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан злоумышленник 1988 года рождения.

Похищенное изъято. Ранее по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении сургутянина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.