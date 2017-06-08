​Саксофонист Егор Тренин дал концерт для жителей ЖК «4 сезона» // ФОТО

С наступлением лета жителям жилого комплекса «4 сезона», что строится в 39 микрорайоне Сургута, скучать не приходится. Каждые субботу они начинают с совместной утренней зарядки. А в воскресенье проводят время за творческими занятиями. Уже смастерили себе по брелоку с логотипом комплекса и поучаствовали в мастер-классе по хип-хопу.

А в прошедшее воскресенье позволили себе немного расслабиться и насладиться музыкой талантливого саксофониста Егора Тренина.

«Прекрасный день под саксофон! Спасибо! Хотим так каждые выходные», - прокомментировала в социальных сетях жительница комплекса Диана Новоселова.

Сказано – сделано. Уже 10 июня застройщик проведет на территории комплекса первый большой праздник двора. Прийти на него могут и другие горожане. Программа насыщенная. Планируется выступление аниматоров для детей и дискотека с мыльными пузырями, мастер-класс по приготовлению пиццы, тир, научное шоу, выступление трансформера Бамблби. А также выступление вокально музыкального коллектива. Солировать будет Алена Поль, участница шоу «Голос-5».

Старт мероприятия в 16:00 на территории комплекса «4 сезона» (ул. Усольцева, 25).