​Сургутянин взял бухгалтера в заложники: не выплатили зарплату

В офисе сургутской строительной «ГидроМонитор» на улице Сосновой, 70/1, накануне разыгрался триллер: сюда ворвался мужчина с топором, который взял в заложники главного бухгалтера.

Как выяснила полиция, таким экзотическим способом 64-летний сотрудник попытался потребовать от фирмы оплату своего труда. На место происшествия выехали стражи порядка: по данным «СургутинформТВ», переговоры вел лично глава городского управления МВД Александр Ерохов. В итоге преступник согласился поменять бухгалтера на руководителя предприятия, а позже был задержан, женщина, которую он захватил, не пострадала.

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Югре в этой истории, помимо прочего, заинтересовался причинами не выплаты зарплаты на предприятии: следователи проведут соответствующую проверку.