​В Сургуте стартовала оперативно-профилактическая операция «Подросток»

В целях обеспечения безопасности детей, защиты их прав и законных интересов, предупреждения безнадзорности, пресечения правонарушений несовершеннолетних их прав и законных интересов, оказания помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Сургуте проходит межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток»» в период с 5 по 11 июня.

Полицейские максимально задействованы в мероприятии, контролируют подростков не только днем, но и ночью. Напомним, что нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц их заменяющих влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Также к данной операции привлечены представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, социальной защиты и здравоохранения, образования, труда и занятости, общественных организаций и средств массовой информации.

Проводится проверка жилого сектора, с целью выявления, употребления наркотиков не совершеннолетними, родителей, злостно уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними с привлечением представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, органов здравоохранения. За 2 дня операции к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних привлечены 21 родитель.

Выявлено и поставлено на учет 7несовершеннолетних за совершение правонарушений и антиобщественных действий и 2 родителей, которые ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию детей.

Всего проверено 167 мест скопления несовершеннолетних, в том числе досуговые учреждения для несовершеннолетних.