​16 и 23 июня сургутяне могут спасти бездомных животных от усыпления

Акция «День помощи животным в Сургуте в июне пройдет дважды — по пятницам 16 и 23 июня с 16 до 18 часов на территории производственной базы Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия.

В это время горожане могут прийти по адресу: ул. Производственная, д. 14, и взять по одной собаке из службы городского отлова.

«Оцените свои силы, — обращаются организаторы к сургутянам. — Убедитесь, что вы действительно хотите взять на себя все проблемы, неизбежно следующие за этим решением. Мало того, убедитесь, что ваши домочадцы тоже готовы к этому, ведь им придется время от времени кормить вашего питомца, гулять с ним. Если вы хотите взять животное, подумайте о том, хватит ли у вас сил, свободного времени и финансовых средств содержать его и лечить, если в будущем возникнут проблемы со здоровьем, а возникнуть они могут у любого живого существа».

Напомним, что животные при передаче новым владельцам будут чипированы — поэтому, если они снова окажутся на улице, службе отлова будет известно, кому они принадлежат.