​Топ-менеджеров Сургутнефтегаза во главе с Владимиром Богдановым отметят Госпремией

Три руководителя Сургутнефтегаза во главе с Владимиром Богдановым стали лауреатами Госпремии, сообщает kremlin.ru.

Имена лауреатов объявили сегодня в Кремле: в списке россияне, которые достигли успеха в разных сферах, в том числе в области литературы, искусства, науки и технологий.

Генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, советник главного геолога предприятия Юрий Батурин и заместитель генерального директора Анатолий Нуряев получили премию в сфере науки и технологий. Они отмечены за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

Также в числе получателей госпремии названы врачи-кардиологи, астрофизики, представители культуры и искусства. Награждение лауреатов состоится в Кремле в День России. Госпремии вручит Владимир Путин.