​В Сургуте наградили номинантов Международной премии «Филантроп» // ФОТО

Во Дворце торжеств прошла церемония вручения сертификатов номинантам Международной премии «Филантроп». Вадим Шувалов выступил с приветственным словом и наградил победителей. Глава города отметил символичность подведения итогов именно 6 июня – в день рождения поэта Александра Пушкина и подчеркнул, что творческими работами конкурсантов гордится весь Сургут.

«Наши ребята участвуют в этой премии уже давно — с 2000 года и у каждого по десяток сертификатов. Конкурс проходит один раз в два года и поэтому все стараются принять участие и выиграть. Но хочется отметить, что мы также участвуем в других конкурсах, а ребята имеют солидное портфолио своих творческих работ», — рассказывает Татьяна Коробешкина, директор автономной некоммерческой организации помощи инвалидам студии «Не скучающие ручки».

Отметим, что Международная премия «Филантроп» присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.

Премия делится на номинации: «Исполнительские виды искусства», «Художественное творчество», «Литературное творчество». Председателем жюри является народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

Фото Виктории Стрыгиной