​Полицейские Сургута усиленно отдежурят на праздничных выходных

Все праздничные выходные с 10 по 13 июня рядом с сургутянами будут полицейские — стражи порядка отметят праздники усилением, передает пресс-служба городского управления МВД. «Полицейские возьмут под особый контроль места массового скопления людей и важные в террористическом отношении объекты для обеспечения общественного порядка, — говорится в сообщении УМВД. — Разработан комплекс мер направленных на усиление борьбы с преступностью, ведутся проверки территорий проведения праздничных мероприятий кинологами на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ».

На помощь полиции придут частные охранные предприятия, а также народные дружины.

Напомним, что ранее о подобных мерах заявляли и полицейские Сургутского района.

Празднование Дня России и Дня города в Сургуте проходит 12 июня — однако программа захватывает не только понедельник но и предшествующие ему выходные: смотрите программу здесь.