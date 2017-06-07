​Сургутские полицейские раскрыли кражу золота

Накануне в дежурную часть УМВД России по г.Сургуту поступило заявление сургутянки 1991 года рождения о том, что неизвестный в квартире по улице Геологическая из женской сумочки похитил золотые изделия на сумму порядка 38 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась соседка заявительницы по квартире 1984 года рождения, которая, воспользовавшись отсутствием приятельницы, совершила кражу.

Похищенное имущество она сдала в ломбард, впоследствии оно было изъято полицейскими.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленница избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.