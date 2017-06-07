​Сургут отпразднует День России и День города // ПРОГРАММА

Семнадцатью мероприятиями отметит Сургут двойной праздник — День России и День города. В этом году 12 июня выпадает на понедельник следовательно, нас ждут удлиненные выходные.

Праздновать, к слову, будем все три дня, начиная с 10 июня.

10 июня

По данным комитета культуры и туризма администрации города, основной упор придется, конечно, на 12-е число, однако и в субботу и воскресенье организаторы найдут чем заинтересовать горожан. Так, в краеведческом музее 10 июня в 10 утра представят выставку «Перековка», которая посвящена столетию революции. Два часа спустя на площади перед театром СурГУ стартует юбилейный, двадцатый фестиваль национальных культур «Соцветие».

11 июня

11 июня по Купеческой усадьбе пройдет исторический квест «Реальные истории. Где они обитают», где за призы будут биться десять команд, которые разберут множество исторических фактов о Сургуте. В Городском парке культуры и отдыха заработает «Телеканал «Счастливая семья», — интерактивный квест, в ходе которого участники будут выполнять различные «семейные» задания.

12 июня

Программа 12 июня наиболее насыщенна. Напомним, что ради празднования в городе на весь день (с семи утра до десяти вечера) будет перекрыт отрезок проспекта Ленина от СурГУ до перекрестка с Университетской: основные мероприятия будут проходить здесь, однако это не единственная площадка.

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Всего площадок будет шесть.

12 июня с 11.30 до 14.00 в Городском парке культуры и отдыха (пр. Набережный)

для молодых семей и детей от 2-7 лет будут проведены Марафон «Дети рулят», посвященный Дню города. В программе марафона:

1. Беговелогонка -спортивно-развлекательные соревнования (гонки) на велосипедах, самокатах и беговелах (в соревнованиях принимают участие дети от 2 до 7 лет, в трех возрастных категориях: «Пупсы» (с 2 до 3 лет), «Шкоды», (с 3 до 5 лет), «Шустрики» (с 5 до 7 лет).

2. Игровая программа;

3. Арт-зона (аквагрим, моделирование из шаров (твистинг);

4. Подведение итогов, награждение, запуск шаров.

Участники марафона, занявшие 1,2,3 место в своих категориях, награждаются кубками и медалями. Все участники марафона награждаются памятными дипломами

12 июня с 12.00 до 22.00 на площади перед Театром Сургутского государственного университета (проспект Ленина, дом 1)

пройдет народное массовое гуляние «Сургут-любимый город!», посвященное Дню России, Дню города, с 11.00 начнут работу торговые ряды.

В программе народного массового гуляния на территории площади:

с 12.00 – программы детских площадок: игровая программ ТАиК «Петрушка «Остров детства», конкурсы и викторины ФАБК «Российский капитал» (ПАО), интерактивные игры с участием ростовых кукол, катание на электромобилях, площадка детских аттракционов, ярмарка ремесел;

с 14.00 - программы молодежных площадок: «Силовой экстрим» и «Шахматы, шашки» (управление по физической культуре и спорту), «Сила тока (энергозона АО «Тюменьэнерго»), «Фитнесс уикенд», «Брейк данс», «Летучий театр».

На центральной сцене:

в 12.00 – детская программа с участием детских коллективов города («Альтус», «Новый стиль», «Кроха», «Казачок», «Солнечные зайчики», «Ритм-Х»);

в 14.00 - концертная программа концертного оркестра духовых инструментов «Сургут-Экспресс Бэнд» МАУ «Сургутская филармония»;

в 15.00 – концертная программа ансамбля песни «Отрада» и ансамбля танца «Калинка» МАУ «Сургутская филармония»;

в 16.00 - концертная программа Центра культуры и досуга «Камертон» ООО «Газппром трансгаз Сургут» с участием вокального ансамбля творческого объединения «АТАС», ансамбля современного танца «Кураж-балет» company, детской академии театра и танца «Этинсель», креатив-балета «Авангард», солистов Народного самодеятельного коллектива ансамбля спортивного бального танца «Камертон», поэтического театра-студии «Живые страницы»;

в 16.50 - городская экологическая акция «День отказа от транспорта»;

в 17.00 – Торжественная часть праздника (музыкально-хореографическая композиция «Мой Сургут, Моя Россия», поздравления Главы города, Председателя Думы города, Почетных граждан города, торжественная церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом»);

в 17.25 - концертные программы молодежных групп города;

в 20.30 – дискотека «Танцуют все!»

12 июня 2017 года с 12.00 до 17.00 на стадионе «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А»

состоится Спортивный праздник, посвященный Дню города.

В программе праздника:

1. Пляжный волейбол;

2. Показательные выступления спортивных школ;

3. Стритбол;

4. Веселые старты

5. Стрельба из лука

6. Финальные игры Кубка города по футболу среди мужских команд.

12 июня в 12.00 муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха (пр. Набережный)

приглашает детей, родителей и всех жителей города на концертную программу «Город на Оби».

Для жителей и гостей города в праздничный день будет организована концертная программа, ярмарка изделий ручной работы, конкурсно-игровые программы с героями из любимых мультфильмов,мастер-классы, творческие мастерские,зажигательная музыка и танцы, интересные призы и подарки, катание на аттракционах.

Вечером в 19.00 для граждан пожилого возраста на танцевальной ретро-площадке состоится танцевальный вечер «В городском саду играет…».

12 июня с 12.00 в историко-культурном центре «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, дом 2)

начнет работу «Старосургутский АRТ-квартал».

Центральной площадкой станет «Исторический перекресток», где будет расположен «Концертный дворик» с участием творческих коллективов города.

Завернув на «Туристический проезд», гости АRТ-квартала попадут в своеобразную фото-зону, где смогут сфотографироваться на память на фоне острожной стены.

Посетив «Игровую площадь» взрослые и дети станут участниками познавательной игровой программы «Игры нашего двора». В основу программы легла игровая культура сургутских детей, а также детей обских угров конца XIX-начала ХХ вв.

«Забавный переулок» привлечет внимание посетителей возможностью поиграть в шахматы, попрыгать на батуте, покататься на детских электромобилях, посетить аттракцион «Джунгли» с игровым лабиринтом.

Напротив «Исторического перекрестка» будет расположено «Стойбище». Площадка для работы отдела коренных народов Севера с чумом, нартами, приспособлениями для игр, костюмами и тантамареской для фотографирования.

«Ремесленная улица» привлечет внимание посетителей разнообразием hande-made работ. На которой будут представлены изделия мастеров Дома ремесел и сургутских умельцев, а также пройдут мастер-классы для желающих. Любой посетитель АRТ-квартала сможет приобрести понравившийся сувенир прикладного творчества.

12 июня с 13.00 до 20.00 на площадке у Культурного центра «Порт» (улица Майская, дом 10)

муниципального автономного учреждение «Многофункциональный культурного досуговый центр» состоится тематический open-air «SurGoodDay».

В течение целого дня на площадке у культурного центра «Порт» состоятся музыкальные выступления вокалистки Насти Умаровой, школы-студии игры на перкуссии «Всемпобарабану», групп «SolarisPark» и «Горбатый кит Брюсс Лии».

Откроет мероприятие мастер-класс «Маска лисы», в котором сможет принять участие любой желающий и сделать своими руками маску символа Сургута - черно-бурого лиса.

На протяжении всего мероприятия ряд художников будет разрисовывать больших полутораметровых фанерных лисиц для продолжения проекта «Лес лис». За процессом рисования смогут наблюдать все посетители мероприятия.

Также в сквере у «Порта» будет развёрнута экспозиция исторического фотопроекта «Связь эпох», наглядно отражающего изменения в архитектурном облике Сургута за последние 30 лет.

12 июня в 16.00 начнется городская экологическая акция «День отказа от транспорта» в формате велопробега

в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить», а в этом году и в рамках Года экологии. В мероприятии принимают участие велосипедисты и роллеры.

Регистрация участников будет проходить с 16.00 в Сквере Детства на площади перед зданием Театра актера и куклы «Петрушка» (проспект Ленина, дом 47). При регистрации, среди участников мероприятия будут распространяться футболки с эмблемой акции.

Участники велопробега проедут в колонне по проспекту Ленина от дома 47 (площадь перед зданием Театра актера и куклы «Петрушка») до дома 1 (площадь перед зданием СурГУ), призывая горожан отказаться от автотранспорта, сохранив, тем самым, окружающую природу от выхлопных газов.

Запланированные праздничные мероприятия будут сопровождаться работой праздничных торговых ярмарок, на которых жителям и гостям города будет представлен широкий ассортимент продукции предприятий общественного питания, безалкогольные напитки, сувенирная продукция, праздничная атрибутика, ассортимент детских игровых товаров, а также леденцы, сладкая вата, попкорн и другая продукция.

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Кроме культурно-массовых и спортивных мероприятий,

с 10 по 12 июня с 10.00 до 19.00 на территории рынка «Центральный» (ул. Островского,14/1) будет проходить сельскохозяйственная ярмарка

с участием товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области.