​На дороге «Сургут-Лянтор» выставят дополнительные экипажи ДПС

С начала года на автодороге «Сургут – Лянтор» произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибло и 28 получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП считаются несоблюдение водителями скоростного режима, дистанции и очередности проезда, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения.

В целях профилактики ДТП на автодороге «Сургут-Лянтор» с 9 по 12 июня будет организованно дополнительное выставление экипажей ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району.

Госавтоинспекция Сургутского района настоятельно рекомендует водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Особенно на загородных дорогах Сургутского района. Учитывайте дорожные и метеоусловия, избегайте резких маневров и торможений, соблюдайте дистанцию и интервал между транспортными средствами и, главное, выбирайте скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.