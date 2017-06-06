​Накануне в Сургутском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего

Накануне в во дворе многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Центральная городского поселения Барсово Сургутского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1983 года рождения управляя автомашиной «Ford Focus» находясь в жилой зоне, при начале движения, не заметил опасность и отвлекся от управления, в результате чего допустил наезд на велосипедиста 2008 года рождения.

Всего в 2017 году на территории Сургутского района зарегистрировано 14 ДТП, в которых 4 несовершеннолетних погибли и 13 получили травмы. Госавтоинспекция Сургутского района обращает внимание водителей на необходимость более внимательного отношения к юным участникам дорожного движения. При движении в жилой зоне, вблизи образовательных учреждений и приближаясь к пешеходным переходам, максимально снижайте скорость и будьте готовы полностью остановиться, чтобы пропустить юных пешеходов. Уважаемые родители! Напомните ребенку, что кататься во дворах опасно. Самыми безопасными местами катания на велосипеде или самокате являются парки, стадионы, специальные площадки. Ежедневно перед прогулкой повторяйте со своим ребенком правила поведения на дороге и вблизи нее, а также обязательно используйте световозвращающие элементы на его верхней одежде.