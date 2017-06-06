​Общественный порядок в Сургутском районе 12 июня будут охранять более ста полицейских

Более ста сотрудников ОМВД России по Сургутскому району будут охранять общественный порядок во время празднования Дня России. Напомним, что праздник отмечается 12 июня, торжественные мероприятия пройдут в 13 населенных пунктах Сургутского района.

«Все места проведения праздничных мероприятий и прилегающих к ним территорий будут обследованы с применением технических средств и служебных собак, обученных на обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств», — говорится в сообщении районного ОМВД. Сотрудники отдела уже обследовали улично-дорожную сеть населенных пунктов района — искали транспортные средства, которые стоят вблизи мест проведения праздничных мероприятий подозрительно долго. Во время празднования полицейские будут работать с ручными металлодетекторами, территории празднования будут огорожены.

Стражи порядка отмечают что готовы круглосуточно готовы оказать помощь любому обратившемуся гражданину: «Вас обязательно выслушают и при необходимости направят наряд полиции для установления всех обстоятельств произошедшего».