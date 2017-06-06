​Юбилейное «Соцветие» пройдет в Сургуте 10 июня

Юбилейное «Соцветие» начнется в Сургуте на площади театра СурГУ 10 июня в 12 часов, сообщает admsurgut.ru. В этом году фестиваль национальных культур состоится в городе уже в 20-й раз, и именно в 2017 году он был удостоен отличительного знака «Сделано в Сургуте». Ежегодно темы фестиваля меняются: в этот раз праздник будет посвящен юбилею — «20 лет: все только начинается!» — гласит лозунг мероприятия.

«Главной особенностью XX «Соцветия» станет многогранность оформления национальных площадок, которые предстанут перед зрителем настоящим калейдоскопом тематических эпизодов этнических объединений, — отмечают организаторы. — Каждое общественное объединение вынесет на передний план самый яркий атрибут своей национальной культуры (национальная свадьба, музыкальные инструменты, фольклорные праздники, национальная кухня и традиционные танцы)».

Как обычно, будут работать локальные площадки — выставка национального хлеба, ярмарка ремесленных изделий, фотолетопись «Соцветия», демонстрирующая яркие кадры событий фестиваля прошлых лет, и другие.