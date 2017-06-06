​Сургутская ГРЭС-2 завершила отопительный сезон

Отопительный сезон в Сургуте завершен: об этом заявила пресс-служба филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

Сезон прошел успешно, говорят специалисты предприятия: тепло в дома сургутян и на промышленные предприятия поступало в полном объеме.

Сейчас на ГРЭС-2 начинаются профилактические ремонтные работы: с 20 июня по 3 июля здесь, среди прочего, проведут ревизию запорной арматуры, промывку и опрессовку трубопроводов, а там, где необходимо, будет проведено восстановление тепловой изоляции.

Напомним, что отопительный сезон в Сургуте длился с 19 сентября 2016 года до 29 мая 2017-го.