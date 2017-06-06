​Сургутские полицейские задержали наркокурьера с килограммом синтетики

Сургутские стражи порядка накануне ночью задержали молодого человека с килограммом наркотиков, передает пресс-служба городского управления МВД.

Полицейские встретили подозрительного парня на Югорской улице и решили провести досмотр, в ходе которого обнаружили пакет с неизвестным порошком. Как позже оказалось, порошок — синтетический наркотик (его было чуть больше килограмма), и парень собирался его продать.

Вместо этого задержанного поместили в изолятор и возбудили уголовное дело: за сбыт наркотиков, напомним, может светить пожизненное заключение.