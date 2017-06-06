​Сургутские полицейские задержали подозреваемого в совершении мошенничества

Накануне сотрудниками УМВД России по г. Сургуту был установлен и задержан подозреваемый в совершении мошенничества, от рук которого пострадали три сургутянина.

Так, в марте этого года в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило сообщение от мужчины 1966 года рождения о том, что ему не возвращают мультимедийную автомобильную систему стоимостью 15 тысяч рублей из сервисного центра по ремонту электрооборудования, в которую он обратился.

С аналогичными сообщениями к полицейским обратились еще двое граждан: женщина 1979 года рождения, которая также сдала на ремонт технику, и ей был причинен ущерб в размере 16 тысяч рублей, а также сургутянка 1961 года рождения, которая отдала на починку сотовый телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника 1992 года рождения, который рассказал полицейским, что он умышленно, из корыстных побуждений, под предлогом ремонта присвоил себе технику потерпевших и выполнять обещанные обязательства не собирался. Также задержанный пояснил, что сделал он это из-за тяжелого финансового положения, так как ему не чем было платить за съемную квартиру и все похищенные вещи он отдал хозяину квартиры в счет погашения долга.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.