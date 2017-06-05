​Юные сургутяне на асфальте нарисовали дорожную безопасность

«Дорожная безопасность глазами ребенка» — так называется конкурс рисунков на асфальте, в котором приняли участие воспитанники сургутского детского спортивного лагеря «Ермак». Конкурс проходил на базе спортивного комплекса «Энергетик».

Всего в конкурсе участвовали три отряда: они нарисовали города с перекрестками, дорожными знаками, светофорами и с пешеходами и водителями, а после рассказали о своих работах жюри. Кроме того, они также поведали о безопасных маршрутах для велосипедистов: многие из участников катаются на велосипедах. В ответ они получили почетные грамоты и благодарности за дружный подход в выполнении задания и за хорошее знание Правил дорожного движения.