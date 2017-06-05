​Медико-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз Сургут» организовала праздник для особенных детей

В Международный день защиты детей Медико-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз Сургут» устроила праздник для воспитанников одной из групп детского сада «Снегурочка». Торжество было организовано для мальчишек и девчонок, которые занимаются в группе для детей с особенностями развития или ограниченными физическими возможностями. Эту группу посещают 19 ребят разного возраста – от трех до шести лет с различными заболеваниями и нарушениями эндокринной системы.

Приходу гостей дошколята очень обрадовались. Работники Медико-санитарной части, вместе с главным врачом–начальником МСЧ Светланой Григорук, подготовили конкурсно-развлекательную программу, в которой были задействованы все герои дня. Ребята с удовольствием рассказывали стихи, участвовали в конкурсах, и получали призы. Кроме того, профком Медико-санитарной части, в подарок воспитанникам этой группы, приобрел развивающий спортивный инвентарь, мольберт и краски, игрушечные коляски, кукольный театр, игры и конструкторы.

Режим работы Медико-санитарной части: с 8.00 до 20.00,обед: с 12.00 до 12.30.

Адрес: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.3/1

Телефоны: +7 3462 955 300, +7 3462 955 301.

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