​Медико-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз Сургут» развернула мобильный пункт

Мобильную площадку развернули специалисты Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» в торговом центре «Агора» (г. Сургут). Мероприятие состоялось в рамках «Года здоровья в Югре» и направлено на повышение информированности населения о здоровом образе жизни, о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваниях.

Специалисты на месте проводили экспресс-диагностику состояния здоровья сургутян. Все желающие смогли узнать свой уровень глюкозы в крови и холестерина, вес, рост, индекс массы тела, получить результаты электрокардиографии (ЭКГ), рассчитать риск инфаркта на ближайшие 10 лет. Обследование проводилось абсолютно бесплатно

Здесь же сургутяне могли получить квалифицированную консультацию узких специалистов: эндокринолога, терапевта, гастроэнтеролога и кардиолога. Врачи давали пояснения по результатам анализов, рекомендации по образу жизни, назначали лечение, направляли на дальнейшие обследования. За 3 часа работы мобильный пункт Медико-санитарной части посетили более 150 человек.

Режим работы Медико-санитарной части: с 8.00 до 20.00,обед: с 12.00 до 12.30.

Адрес: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.3/1

Телефоны: +7 3462 955 300, +7 3462 955 301.

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