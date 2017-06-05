​Сургутская полиция ищет грабителя «быстрых денег» // ФОТО

В Сургуте полиция ищет мужчину, который 21 мая ограбил офис «Быстроденьги» на Мира, 47/2. Как сообщает пресс-служба городского УМВД, в этот день он пришел в офис в ножом и похитил 115 тысяч рублей.

«В совершении данного преступления подозревается: неустановленное лицо славянской внешности, волосы черные, прямые средней длины, на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост около 175-180 см, — дают ориентировку полицейские. — Был одет в темно-синею куртку с капюшоном, джинсы синие.При получении какой-либо информации по данному факту сообщать в ОУР ОП-2 УМВД России по г.Сургуту по телефонам: 76-14-89,76-14-86,76-13-40,8-922-777-47-33».