​Сургутский градоначальник призвал горожан присылать фотографии с мусором на улицах

Глава Сургута Вадим Шувалов в соцсетях опубликовал две фотографии с улицы Университетской, на которых видно кучи мусора, и призвал горожан делиться снимками беспорядков на улицах.

«Такие фотографии присылают мне горожане, — написал градоначальник. — Считаю, что это форменное безобразие уродует одну из центральных улиц города — Университетскую. Дал распоряжение навести порядок сегодня же!»

«Если увидели подобные безобразия, фотографируйте и присылайте в комментарии, — добавил он. — Сделаем Сургут чище вместе!»

Отметим, что население откликнулось с энтузиазмом: за 15 минут сургутяне оставили уже пять комментариев, в которых без фотографий дали понять, что фронт работы — обширен: «Так вся Университетская от «Тюменьэнерго» до Захарова такая! — пишет один из пользователей «ВКонтакте». — Все вчера гуляли и удивлялись безобразию!»

А другой приложил фото из окна дома: и это все та же Университетская.