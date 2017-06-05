​В День России в Сургуте перекроют часть главной улицы города

Празднование Дня России и Дня города в Сургуте не обойдется без перекрытия улиц.

В этот раз Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города информирует, что 12 июня с семи утра до десяти вечера будет недоступен для автомобилистов проспект Ленина в отрезке от перекрестка с Университетской до площади перед СурГУ. Здесь будут отмечать сразу оба праздника.

Напомним, что 12 июня — красный день календаря: это значит, что следующий понедельник будет в стране нерабочим.