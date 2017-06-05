​Организаторы антикоррупционного митинга в Сургуте заявили о его согласовании

Организаторы антикоррупционного митинга в Сургуте заявили о том, что мероприятие согласовано городской администрацией: оно пройдет 12 июня напротив сквера речников. Разрешение получено на проведение митинга численностью 100-500 человек.

Напомним, что подобные мероприятия будут проводиться по всей стране: на сегодня известно, что работа по их организации ведется в 224 городах России.

Митинги проходят после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященного имуществу, предположительно принадлежащему премьер-министру Дмитрию Медведеву. К слову, накануне российский суд постановил удалить фильм «Он вам не Димон» из интернета.