​В Сургутском районе прошла акция «Чистый берег»

Сургутский район присоединился к Всероссийской акции «Чистый берег». Местные общественные организации, учреждения и предприятия, представители администраций поселений, всего боле 350 человек, совместными усилиями, очистили около 10 километров береговой полосы реки Обь, а также рек Пим, Лямина, Сортымка и протоки Тундринская курья. Самыми активными поселениями стали с.п. Солнечный, с.п. Лямина и г.п. Лянтор, сообщили в пресс-службе администрации района.

Акция «Чистый берег» прошла во всех муниципалитетах округа в рамках XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить», приуроченной к Году экологии в России. Ее цель - наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов и повышение культуры бережного отношения к природе среди населения.