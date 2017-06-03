​В Сургуте прошли мероприятия по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде

По данным на 30 мая, в Сургуте произошло 144 пожара и 37 загораний, ущерб от которых составил 83560 рублей. В жилом секторе города произошло 90 пожаров, при пожарах погиб один человек, еще десять получили травмы. По сравнению с прошлым годом пожаров стало меньше на 3,5 процента.

За время проведения месячника по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде на территории города произошло 20 пожаров.

В рамках месячника проведены мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде. Организации, в управлении которых находится жилищный фонд, провели противопожарные инструктажи с жильцами 8986 квартир; проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 973 жилых домах; проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных кранов пожарными рукавами и стволами в 53 жилых домах; разместили 1798 обращений (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 183 стендах «01- информирует» в микрорайонах города.

СГМУП «Городские тепловые сети» провели дополнительные проверки 376 пожарных гидрантов, состоящих на балансе предприятия, а также обновили 43 указателя пожарных гидрантов, покрасили 54 люка пожарных гидрантов. Управлением по делам ГО и ЧС совместно с департаментом городского хозяйства и МКУ «Казна городского хозяйства» проверили техническое состояние 14 муниципальных пожарных водоемов во временных поселках города, выявленные недостатки устранены.

«Цели и задачи запланированных мероприятий в период проведения месячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города выполнены», - заключили в управлении ГО и ЧС администрации города.