​Школьница из Сургутского района завоевала три «ордена» в «Умниках и умницах»

Школьница из Сургутского района Любовь Нечаева в эфире телепрограммы «Умники и умницы» с ведущим Юрием Вяземским на Первом взяла три «ордена», сидя на скамье «теоретиков».
Юный знаток правильно ответила на вопрос о генерале Николае Раевском, знала, что Иосиф Сталин пригласил на ужин генерала Константина Рокоссовского, чтобы отметить день рождения, а также рассказала, что 20-й армией в декабре 1941 года командовал Андрей Власов, позже предавший Родину и воевавший на стороне фашистов.
Люба призналась, что ее дедушка служил в армии Рокоссовского и она считает, что знать об этих событиях – ее долг.
«В ходе эфира никому
из «теоретиков» не удалось взять больше
наград. Таким образом, она приблизилась
к шансу попасть на финал программы», -
отметили в окружном департаменте
общественных и внешних связей.
Отметим, что программа «Умницы и умники» ежегодно включается в перечень олимпиад школьников. Это дает возможность победителям поступать в МГИМО на льготных основаниях.
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Марина Филоненко, начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС // ONLINE 8 июня в 10:00