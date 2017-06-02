​Школьница из Сургутского района завоевала три «ордена» в «Умниках и умницах»

Школьница из Сургутского района Любовь Нечаева в эфире телепрограммы «Умники и умницы» с ведущим Юрием Вяземским на Первом взяла три «ордена», сидя на скамье «теоретиков».

Юный знаток правильно ответила на вопрос о генерале Николае Раевском, знала, что Иосиф Сталин пригласил на ужин генерала Константина Рокоссовского, чтобы отметить день рождения, а также рассказала, что 20-й армией в декабре 1941 года командовал Андрей Власов, позже предавший Родину и воевавший на стороне фашистов.

Люба призналась, что ее дедушка служил в армии Рокоссовского и она считает, что знать об этих событиях – ее долг.

«В ходе эфира никому из «теоретиков» не удалось взять больше наград. Таким образом, она приблизилась к шансу попасть на финал программы», - отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Отметим, что программа «Умницы и умники» ежегодно включается в перечень олимпиад школьников. Это дает возможность победителям поступать в МГИМО на льготных основаниях.