​В Сургуте под суд пойдет руководитель строительной фирмы, рабочий которой погиб при падении крана

В Сургуте завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании «АМГА», которого обвиняют в нарушении правил безопасности, что повлекло смерть работника

Напомним, в ноябре 2016 года на стройплощадке на улице Университетской рухнул башенный кран. Машинист, находящийся в кабине, погиб на месте происшествия.

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«Руководитель указанной строительной организации, допустил к эксплуатации башенный кран без осуществления контроля за его техническим состоянием. При этом он достоверно знал о том, что кран является неисправным и не может быть допущен в работу, срок его эксплуатации не продлен, не проведена экспертиза промышленной безопасности», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, документы переданы в суд.