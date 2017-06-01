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​Сургутская травматологическая больница отметила День защиты детей с фиксиками и миньонами

В Травматологической больнице Сургута встретили Международный день защиты детей вместе с фиксиками и миньонами: как сообщает пресс-служба учреждения, любимые детские персонажи провели свою терапию среди детей — использовали смехотерапию и принятие ванн из мыльных пузырей. Уколы заменили на подарки — книжками со стихами, раскраски.

Справка: Сейчас в детских нейрохирургическом и травматологическом отделениях больницы лечатся более 60 детей.

«Дети — одна из самых уязвимых категорий, поэтому больничные отделения никогда не пустуют, — прокомментировала заместитель главврача Сургутской клинической травматологической больницы Светлана Алиева. — Как показывает мировая практика, дорожно-транспортные происшествия и падения с высоты входят в число 15 главных причин болезней во всем мире среди детей в возрасте до 14 лет. Как правило, травма ребенка — это недосмотр взрослого, его вина. Дети получают повреждения, которые могут иметь тяжелые последствия для развития организма. Например, черепно-мозговые травмы. Среди небольших травм — порезы и ушибы. По статистике, самая распространенная категория повреждений, требующих госпитализации детей в возрасте до 15 лет, составляют переломы рук и ног».

Гости принесли подарки не только детям, но и отделениям больницы: так, игровая комната пополнилась играми-викторинами, которые как раз объясняют правила поведения на дороге, а также передают правила безопасности при обращении с бытовыми приборами. Также теперь в игровой комнате есть новые настольные игры: кому-то интересен футбол, кому-то — шахматы. Кто-то будет рисовать, играть с куклами, машинками и другими новыми игрушками. «Сказки, игра — мощнейший инструмент обучения детей, — говорит Светлана Алиева. — И каждая праздничная программа для детей в больнице — это еще форма подачи важной информации. Посредством игры они быстрее и легче понимают те основы, которые мы хотим донести — это безопасное поведение дома, на дороге. В этом нам помогают спонсоры, они приобретают обучающие игры, творческие группы не просто развлекают детей, а в игровой форме рассказывают о поведении на улице, дома, основах здорового образа жизни. Мы признательны генеральному директору фирмы «Макро-Строй» Денису Паскалову за праздник, который состоялся благодаря его неравнодушному отношению к подрастающему поколению».


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Сегодня в 16:43, просмотров: 261, комментариев: 0


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