​В Сургуте массово отметили День защиты детей // ФОТО

По нескольким точкам города, разделяясь по кружкам и секциям, конкурсным номерам и программам, несмотря на пасмурную погоду, дети в полной мере наслаждались своим «профессиональным» праздником. Одно из самых яркий действий развернулось возле Театра актера и куклы «Петрушка».

«Естественно, в Международный день защиты детей, мы хотели порадовать всех юных жителей города, красочной программой, в которой задействованы сами дети. Они поют, танцуют и тем самым поздравляют друг друга с чудесным праздником», — рассказывает Надежда Федотова, специалист по связям с общественностью Городского культурного центра.

На площади расположились арт-палатки от центра «Старый Сургут», Городского культурного центра, коллектива школы «Перспектива», Центра молодежных инициатив, МБУ «Вариант» и театра «Петрушка». Юные сургутяне купались во всеобщем внимании: на каждом шагу можно было найти что-то вкусное, например, сахарную вату или пломбир, до чего-то безумно интересного: от акваграма и танцев, до ростовых кукол и плетения косичек. Взрослые, в свою очередь, не скупились на теплые слова.

«Я желаю нашим детям мира над головой, счастья и возможность обеспечить себе защиту. А самое главное – крепкого здоровья!» — Анастасия Мусиенко.

«Каждому ребенку желаю здоровья, пусть они будут всегда веселы и на жизненном пути их грело солнышко», — Анжела Решетникова.

«Теплого лета, здоровья, удачи и чистого неба над головой», — Светлана Зайцева.

Но самым главным подарком стало, учитывая тенденцию все-таки отсутствие традиционного первоиюньского снега. С праздником, юные сургутяне!