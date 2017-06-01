​В сургутском парке культуры и отдыха двое дебоширов побили полицейских

В Сургуте двое местных жителей, которым уже перевалило за тридцать, утроили дебош в городском парке культуры и отдыха. Инцидент произошел 28 мая. Мужчины нарушали общественный порядок, чем и привлекли к себе внимание сотрудников патрульно-постовой службы.

«На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправное поведение молодые люди ответили отказом, при этом вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью и провоцировали полицейских на конфликт. В дальнейшем нарушители нанесли сотрудникам полиции телесные повреждения. Дебоширы были доставлены в отдел полиции для разбирательства», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Сегодня в ведомстве сообщили, что в отношении хулиганов возбуждено уголовное дело ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Сейчас подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.