​4 юных сургутянина поучаствуют в соревнованиях «Безопасное колесо — 2017»

Четыре юных сургутянина примут участие во Всероссийских соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2017», сообщает Региональный молодежный центр. Они пройдут с 1 по 8 июня в Ульяновске. Сургутяне стали победителям окружного этапа.

Теперь им и остальным участникам предстоит пройти пять станций с теоретическими заданиями (сред них — экзамены на знание Правил дорожного движения, основ оказания первой помощи и основ безопасного поведения на дороге), а также с практическими занятиями, среди которых вождение велосипеда на площадке с дорожными знаками, фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке, и другое.

Особняком стоят творческие конкурсы, где нужно будет действовать всей командой.

Напомним, что окружные соревнования в Югре завершились в апреле, в них участвовали 19 муниципалитеты региона, но первыми стали сургутяне. На втором месте — команда из Ханты-Мансийска, на третьем — мегионцы.