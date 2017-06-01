​В Сургуте будут судить полицейского, который «потушил» задержанного из огнетушителя

В Сургуте в суд передано уголовное дело сотрудника полиции, которого обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. В январе 2017 года обвиняемый, находясь в помещении стационарного пункта полиции, распылил содержимое порошкового огнетушителя в лицо гражданина, задержанного в административном порядке.

«В результате последнему причинены повреждения от ударного воздействия струи и химический ожог от попадания содержимого огнетушителя на слизистую поверхность обоих глаз», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.