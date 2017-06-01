​Власти Сургута понадеялись на то, что все детские площадки станут безопасными в июне

Все детские площадки в Сургуте должны стать безопасности уже к середине июня: к такому выводу пришли власти города после проверки их технического состояния. На выезде работали чиновники департамента городского хозяйства и глава администрации Сургута Вадим Шувалов.

«Есть травмоопасные места, что, безусловно, настораживает, — заявил градоначальник. — Все это должно быть устранено, причем в ближайшее время и неукоснительно. Второе, что необходимо сделать, — это провести косметический ремонт оборудования детских площадок, в том числе и скамеек, которые рядом находятся. Необходимо, чтобы все соответствовало стандартам, чтобы детям было приятно и комфортно проводить на площадках свое свободное время».

В ответ заместитель директора ДГХ администрации Сургута Антон Михонин заметил: «Надеемся, что в первой декаде июня все детские площадки будут отремонтированы, станут безопасными, красивыми и ухоженными, ведь дети закончили период обучения в школах, теперь у них летние каникулы».

Фронт работы хозяйственников — 400 детских и спортивных площадок города. По мнению Шувалова, к работе по обеспечению их безопасности стоит привлечь не только работников департамента, но и волонтеров из числа общественности.