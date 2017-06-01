​Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» семье Удовиченко из Сургута

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил семье Удовиченко из Сургута орден «Родительская слава». Награждение прошло в Кремлевском дворце в ходе торжественной церемонии, приуроченной к Международному дню защиты детей.

«Большая, многодетная семья – это не только счастье. Прежде всего это большой труд и, конечно, это огромная ответственность. Вы выбрали для себя именно такую линию жизни: благородную и великодушную, – выбрали сердцем, и мы видим, что родительская любовь поистине безгранична», - приводят слова главы государства на сайте правительства округа.

Фото: admhmao.ru

Супруги Альфина и Павел Удовиченко состоят в браке уже 27 лет. За годы совместной жизни они воспитали восьмерых детей. В настоящее время трое старших детей работают, имеют свои семьи, еще двое являются студентами. Младшие дети – учатся в школе.

В торжественной церемонии приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. После завершения церемонии глава региона лично поздравила семью Удовиченко с заслуженным орденом.

Орден «Родительская слава» был учрежден Указом Президента России в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают высокий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии подрастающего поколения, подают пример в укреплении института семьи.