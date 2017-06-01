​Депутаты Сургута вспомнили детство

Сегодня отмечается День защиты детей. Депутаты Думы Сургута подготовили проект «Мы все родом из детства», где рассказали о своих самых ярких детских впечатлениях, вспомнили, кем хотели стать и какие лакомства больше всего любили.
Самой популярной у
сургутских парламентариев была профессия летчика,
а самой любимой сладостью – мороженое.
Все подробности – на странице Думы в социальной сети https://vk.com/duma_surguta. Хэштег - #думасургута
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Марина Филоненко, начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС // ONLINE 8 июня в 10:00