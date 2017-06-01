​Депутаты Сургута вспомнили детство

Сегодня отмечается День защиты детей. Депутаты Думы Сургута подготовили проект «Мы все родом из детства», где рассказали о своих самых ярких детских впечатлениях, вспомнили, кем хотели стать и какие лакомства больше всего любили.

Самой популярной у сургутских парламентариев была профессия летчика,

а самой любимой сладостью – мороженое.

Все подробности – на странице Думы в социальной сети https://vk.com/duma_surguta. Хэштег - #думасургута