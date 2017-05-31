Глава Сургута предложил привлечь к благоустройству сургутских дворов волонтеров

Глава Сургута Вадим Шувалов рекомендовал управляющим компаниям привлекать к благоустройству дворов молодежные волонтерские организации, которые существуют в городе. Это, по мнению чиновника, поможет сэкономить средства жильцов, поскольку привлечения подрядных организаций не потребуется.

С таким заявлением он выступил после проверки состояния детских площадок во дворах по Лермонтова 4,2, Дзержинского 24,1 и сквере «Геологов – Первопроходцев», сообщается на официальном портале города. Там он побывал вместе со своим заместителем Николаем Кривцовым, представителями департамента городского хозяйства, управления по природопользованию и экологии.

Во время рейда градоначальник помог двум мальчикам спуститься с крыши гаража, которые взобрались туда посредством кабеля, установленного вне всяких норм. Спасению детей Вадим Шувалов посвятил отдельный пост на своей странице в соцсети. Также он выразил надежду, что эта проверка станет для всех управляющих компаний мощным толчком к наведению порядка на своих территориях.

«Больше меня настораживают травмоопасные места во дворах. Все замечания по безопасности детей должны быть устранены в ближайшее время. Неукоснительно. Вторая задача, которую мы поставили перед управляющими компаниями – провести хороший косметический ремонт на площадках», - поручил он.

Как раз в выполнении косметического ремонта и наведении порядка, а также других работах по благоустройству, не требующих больших финансовых затрат, и может помочь молодежь, уверен Шувалов. Он отметил, что в Сургуте очень много людей, которые активно занимаются озеленением своих территорий, не требуя оплаты, которых он поддерживает и призывает объединяться: «Управляющие компании должны им помогать в этом, ТОСы должны работать. Планирую подключить отдел молодежной политики. Молодежные организации, волонтерские, студенческие, которые существуют в городе. Они очень легки на подъем. Управляющим компаниям нужно совсем немного материальных затрат. Купить несколько банок разной краски, кисти, перчатки и организовать работу. Три-четыре часа и площадка практически в каждом доме будет покрашена без привлечения подрядных организаций. И это экономия средств собственников жилья. Я предлагаю такой вариант использовать управляющим компаниям, а не говорить, что у нас на это не хватает средств или жители не проявляют активность. Не принимаем таких ответов».

По итогам проверки управляющим компаниям дана настойчивая рекомендация устранить замечания. Всего на сегодняшний день в Сургуте в ремонте нуждаются порядка 25 детских площадок. Текущие работы управляющие компании выполняют за свой счет.

Что касается комплексного благоустройства, в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется обустроить 14 дворов. Деньги на эти цели будут выделены из федерального, окружного и городского бюджетов, а также из средств жителей многоквартирных домов в размере 20 процентов.