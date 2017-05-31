​Сургутская ТПП предупреждает бизнесменов города о том, что от ее имени действуют мошенники

Сургутская торгово-промышленная палата предупреждает бизнесменов о том, что в городе действуют мошенники. Активизировались они в течение последнего месяца.

«Предпринимателям поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками Сургутской торгово-промышленной палаты. Мошенники предлагали проверить ИП на наличие «уголка покупателя», при его отсутствии предлагали изготовить такой стенд. Хотим напомнить, что сотрудники СТПП никаких проверок не проводят и не вправе это делать», - говорится в официальном сообщении палаты.

Предпринимателям предложили сохранить контакты контролирующих органов, которые имеют право провести проверку. Они опубликованы на сайте СТПП.